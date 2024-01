Nizam sobre comentário ao corpo de Yasmin Brunet: 'Infelicidade gigantesca'

Após ser eliminado do BBB 24 (Globo), Nizam assistiu às cenas do Quarto do Líder, onde comentou sobre o corpo de Yasmin Brunet acompanhado por Rodriguinho, Pizane e Vinicius. Ele lamentou.

O que aconteceu

Questionado por Thais Fersoza, ele concordou que teve uma atitude machista: "Total."