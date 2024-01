'Monstros: A Maldição do Dragão', o outro mangá do autor de 'One Piece'

Eiichiro Oda, o criador de "One Piece", atualmente é um dos mais importantes nomes nesse meio de animes e mangás. Sua obra vem sendo publicada há décadas, aumentando sua base de fãs e trazendo muito dinheiro para os envolvidos, mas o que Oda nos apresentou além do pirata que estica? Em 1998 foi publicada no Japão a antologia "Wanted", uma coletânea de histórias curtas feitas antes da publicação de "One Piece". E uma dessas histórias é "Monstros: A Maldição do Dragão" ("Monsters", no original), que ganha hoje (22) uma versão animada pela Netflix.

"One Piece" começou a ser publicado em 1997 nas páginas da Shonen Jump (a mesma revista de "Dragon Ball", "Naruto" e outros sucessos), sendo esta a primeira série de Eiichiro Oda. Antes, ele havia publicado algumas histórias curtas em almanaques da editora Shueisha, como é o caso de "Wanted", seu primeiro mangá.

A história com clima de Velho Oeste americano foi produzida em 1992, quando Oda estava no final do ensino médio. "Wanted" concorreu na 44ª edição do prêmio Tezuka Shoo e, embora não tenha vencido, garantiu um dinheirinho para o autor. No decorrer dos anos, ele entrou no mercado de mangás, produziu mais algumas histórias curtas, como "Um Inevitável Presente de Deus", "A Noite do Demônio" e o já citado "Monsters".