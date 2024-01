Mel Maia faz tatuagem com atrizes de Avenida Brasil: 'Lixão nos uniu'

Mel Maia, 19, fez uma tatuagem com atrizes com quem contracenou em Avenida Brasil (TV Globo).

O que aconteceu

Mel fez o desenho com as irmãs Zu Vedovato e Beatriz Vedovato. As três contracenaram juntas na novela em 2012 e, agora, tatuaram "Av. Brasil" no pulso.

A atriz celebrou a amizade feita no trabalho. "São 13 anos colecionando momentos incríveis. O lixão nos uniu, do lixo ao luxo!", escreveu, na legenda da publicação, fazendo referência ao lixão onde aconteceram algumas das cenas mais marcantes da novela.