Marcus sobre gesto de brother: 'Só parou para não soar homofóbico'

Marcus e Alane continuaram detonando Vinicius no Quarto Fada no fim da tarde de hoje (22) no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Marcus apontou que o atleta tem medo de ser visto como preconceituoso. "Ele só parou de votar no Michel e em mim pra não soar homofóbico. E eu acredito que ele não seja um cara homofóbico na vida dele. Mas por que esse medo tão grande de soar isso? São essas coisas aí".