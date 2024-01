Lívia Andrade exibe corpo delineado ao renovar o bronze em Tulum, no México

Lívia Andrade, 40, usou suas redes sociais na noite de hoje para abrir o álbum de sua viagem à Tulum, no México.

O que aconteceu?

No feed do Instagram, a influenciadora compartilhou registros encantadores no cenário paradisíaco. Lívia exibiu cliques da hospedagem luxuosa à beira-mar

De biquíni, a modelo caprichou na pose e no carão ao renovar o bronze na areia da praia