Kerline: Vinicius se acha conquistador barato de mulheres e merece sair

No Central Splash, Chico Barney acredita que Vinicius deve sair. "Acho que de todos ele é o mais sem graça. As movimentações de jogo dele eu não acho legais. As movimentações românticas eu não acho interessantes. Eu acho que ele poderia sair nesse Paredão sem maiores perturbações"

A ex-BBB Kerline deu sua opinião e afirmou que Vinicius merece ser eliminado. "Acho que ele poderia sair e entrar direto no elenco do De Férias com o Ex. Acho que ele entrou no BBB com essa intenção. Ele atira para todos os lados e aonde colar ali pra ele, colou."

Ele com certeza ele iria fazer um jogo belíssimo [no De Férias Com Ex] que é o jogo que ele quer: o conquistador barato de mulher Kerline

Kerline ainda disse que Vinicius não contribui para o jogo. "Ele não vai fazer falta nenhuma, não vai colaborar, não vai contribuir com mais nada. O tempo dele já deu e as meninas já deixaram claro que não querem mais nada com ele. O tempo dele já deu"

Deboche exagerado de Thais Fersoza com eliminados do BBB 24 é perigoso

Durante o Bate-Papo BBB com Nizam, o brother foi surpreendido com a participação de Hannah, sua irmã, que criticou a apresentadora Thais Fersoza sobre ter debochado do eliminado do BBB 24 (Globo). O deboche viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre o público.