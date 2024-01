Gracyanne ousa em look e diz: 'Acharam que eu não ia rebolar minha bunda?'

Gracyanne Barbosa, 40, marcou presença no 'Ensaios da Anitta', que aconteceu ontem, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou o look ousado eleito para o evento.

O que aconteceu?

Gracyanne usou um short e top para aproveitar a apresentação de Anitta, deixando seu corpo malhado, trincado e bronzeado totalmente à mostra

Na legenda da publicação, a esposa de Belo usou um bordão da cantora: Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje?", brincou a musa fitness no Instagram