Pitel repreende postura de Rodriguinho em shows do BBB 24: 'Mal educado'

Em uma conversa no Quarto do Líder na tarde de hoje (22), Pitel repreendeu Rodriguinho por ficar sentado durante os shows dos artistas no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Pitel e Rodriguinho discutiram o assunto no Quarto do Líder. Fernanda também estava presente.