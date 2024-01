Filho de Rodriguinho revela preocupação e diz se participaria do BBB

Descarta participação no BBB

Me perguntariam se talvez eu entraria no Big Brother, agora, muito menos, mas, nem antes, eu entraria. Tenho uma dívida ainda com a música, com tudo o que a música me abençoou, proporcionou na minha vida. Me sinto um soldado, um instrumento da música, que ainda tenho que entregar mais antes de pensar em outros lados da minha carreira Gaab

Visibilidade na carreira

Não senti isso nas músicas, mas as redes sociais sim. Acho que esse ano a gente teve uma coisa boa que é a versão de Tem Café de forró, que saiu agora e foi muito massa. A expressão é muito diferente mesmo como a galera acompanha. Como eu sempre vivi da música, nunca tive muito essa proximidade com o Big Brother e estou gostando muito de ter agora, assistindo ao meu pai, gosto do programa, gosto da dinâmica, achando muito legal tudo o que acontece Gaab

