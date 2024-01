Enquete UOL BBB 24: Quem vai sair? Nova parcial deixa sister em perigo

O resultado do paredão quíntuplo do "BBB 24" pode surpreender bastante o público. Disputada Alane, Lucas Luigi, Marcus Vinicius, Giovanna Pitel e Vinicius Rodrigues, a berlinda terá uma eliminação apertada com pouca diferença nas porcentagens.

A nova parcial da enquete UOL, atualizada às 17h20, aponta Giovanna Pitel como a eliminada da semana. É o segundo paredão consecutivo disputado por ela.

Luigi está colado na sister com 17,85%, seguido por Marcus Vinicius. O comissário de voo tem 19,04% dos votos.