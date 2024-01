Enquete UOL BBB 24: Público vira as costas para participante após polêmica

A disputa do paredão desta semana no "BBB 24" segue acirrada. Com cinco participantes disputando a preferência do público, a diferença entre as porcentagens segue mínima.

De acordo com a nova parcial da enquete UOL, atualizada às 18h35, Vinicius Rodrigues seria eliminado por ter a menor porcentagem de votos, com 18,34%.

No entanto, a diferença do velocista para Luigi é de poucos décimos. Após viralizar nas redes sociais e conquistar o público, o brother protagonizou falas problemáticas que desagradaram, e talvez por esse motivo ele apareça com 18,42% dos votos.