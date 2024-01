'Em cima do muro', disparou Alane sobre voto de Rodriguinho no BBB 24

Alane não ficou nada feliz com a justificativa do líder Rodriguinho ao indicá-la ao quinto Paredão do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu:

A dançarina não comprou a justificativa do cantor, que votou na sister afirmando que ela já seria o voto da casa.