Como termina 1º encontro de José Inocêncio e Maria Santa em 'Renascer'?

José Inocêncio (Humberto Carrão) e Maria Santa (Duda Dantos) se encontram pela 1ª vez em "Renascer" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Mesmo sendo criada trancada em casa, a jovem recebe permissão do pai para ir ao cortejo do bumba. "Tá certo, ela pode sair no bumba, mas quero ela do seu lado. E não quero ela rodando no terreiro", diz Venâncio (Fábio Lago) para a esposa.