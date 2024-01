Caiu no Paredão errado? Parcial UOL indica o que eliminou Nizam do BBB 24

Outra parcela do público, que representa 8,65% dos votantes, acredita que os aliados feitos por Nizam no jogo acabaram por resultar em sua eliminação.

Uma porcentagem de 4,81% do público ainda acredita que o fato do brother insistir em se aproximar de Vanessa Lopes foi o que o eliminou; enquanto 4,49% acredita que Nizam caiu no Paredão errado. Apenas 2,56% dos votantes acreditam que a tentativa de romance com Alane foi o que o fez ser eliminado.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Nizam no quarto Paredão? Os aliados no jogo Reprodução/Globoplay Comentários machistas Reprodução/Globoplay Tentar romance com Alane Reprodução/Globoplay Insistir em proximidade com Vanessa Lopes Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

