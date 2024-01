BBB 24: Parcial UOL tem disputa acirrada entre brother e sister no Paredão

Cinco brothers se enfrentam no Paredão da semana no BBB 24 (Globo) e o público do UOL votou em quem deve permanecer no BBB 24 (Globo) através de uma enquete. Em último lugar, um brother e uma sister disputam a preferência dos espectadores para não deixarem a casa.

O que diz a enquete

Às 16h57 de hoje (22), Alane era a favorita para permanecer no jogo, com 26,02% dos votos.