BBB 24: Em menos de um mês, Rodriguinho opina: 'Arrependido e envergonhado'

"O céu e o inferno todo dia. Experimentou todos os sentimentos que lá fora demora, né?", disse Pitel.

Rodriguinho disse que fora do reality é diferente. "Eu não tenho isso lá fora.. Eu não me arrependo lá fora porque não me dou chances de me arrepender"

"Eu tenho, mas demora", contou Pitel.

Antes, Rodriguinho voltou a alfinetar a compulsão alimentar de Yasmin Brunet.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

