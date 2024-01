Ator de '50 Tons de Cinza' precisou ser internado após contato com lagartas

Gordon precisou receber tratamento para ataque cardíaco em um hospital local e contou que acreditava que a causa do problema havia sido o excesso de álcool e cafeína que havia consumido.

Assim que voltou para a casa onde estava hospedado, ele soube que Jamie Dornan havia apresentado os mesmos sintomas. "Lá estava ele, com um monte de coisa grudada no peito, dizendo: 'Cerca de 20 minutos depois de você ir [para o hospital], meu braço esquerdo ficou dormente, minha perna esquerda ficou dormente, minha perna direita ficou dormente, e de repente eu estava em uma ambulância'", contou.

Uma semana depois, o apresentador descobriu a verdadeira razão que fez o coração dele e do ator dispararem. "Recebi uma ligação do médico que estava cuidando da gente, e ele disse: 'Em algum ponto vocês chegaram a entrar em contato com lagartas no campo de golfe?'. Ele me enviou um artigo sobre lagartas processionárias e acontece que há lagartas em campos de golfe no sul de Portugal que estão matando cachorros e causando infartos em pessoas".

"E acabou que nós havíamos esbarrado em lagartas processionárias peludas e tivemos muita sorte de sair vivos daquela", finalizou.