Astro de 'Trato Feito' faz homenagem ao filho que morreu de overdose

Rick também é pai de Corey e Jacob. Mais conhecido do público por aparecer com frequência no programa, Corey também se declarou ao irmão nas redes sociais postando uma foto de quando eles eram crianças: "Cara, que merda, sempre amarei você, Bubba", escreveu ele.

Adam morreu após ter uma overdose. A informação foi divulgada pelo TMZ e pela família dele.