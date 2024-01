Após selar seu destino, José Inocêncio transforma fazenda em 'Renascer'

No capítulo de segunda (22), da novela "Renascer" (Globo), José Inocêncio perambula pelos terrenos na região de Ilhéus até se deparar com o Jequitibá. Ele resolve fincar sua faca aos pés da árvore, selando seu destino naquele lugar. Firmino cobra de Cândida as dívidas deixadas por seu esposo. José Inocêncio é surpreendido por capangas de Firmino e tem sua pele retirada do corpo.

Rachid, o comerciante ambulante que passava pelo local, também é atacado. Ele escapa ao fingir estar sem vida. Rachid encontra José Inocêncio pendurado na árvore e fica chocado. Rachid resgata José Inocêncio e o deixa na entrada de Cândida, que acaba acolhendo o homem em sua propriedade. Inácia sente um arrepio ao avistar José Inocêncio.

Firmino vai até a residência de Jacutinga. José Inocêncio recebe de Inácia um colar como um guia de proteção. Cândida decide partir e entrega sua fazenda para José Inocêncio.