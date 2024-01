Após descobrir roubo, César Montebello ameaça Pascoal em 'Fuzuê'

Durante conversa com Julião (Romulo Arantes Neto), César fala sobre suas desconfianças. "Está na cara que não foi a Maria! Ela ainda nem deve saber que isso aconteceu. Será que tem dedo do Pascoal nisso? Só pode ter sido ele. Mais uma vez o Pascoal entra no meu caminho!", afirma.

Irritado, ele procura Pascoal. "O que você fez com o dinheiro da Maria?", pergunta. "Dinheiro da Maria? Eu não sei do que você está falando! Tudo o que acontece agora sou eu?", mente o vilão.

Depois da insistência do ex-chefe, o ladrão confessa seu crime. "Se me acontecer o pior, você pode dar adeus ao dinheiro do tesouro", fala para César. "Você não vai levar a melhor nessa. Eu garanto", ameaça o pai de Luna (Giovana Cordeiro).

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo.