Após briga, Lara e Taís vencem batalha judicial em 'Elas por Elas'

Nos próximos capítulos da novela "Elas por Elas" (Globo), mesmo brigadas, Lara (Deborah Secco) e Taís (Késia) vencem batalha judicial.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Apesar do rompimento com a modelo, a mãe de Yeda (Castorine) continua defendendo a ex-amiga no caso de assédio sexual. "A justiça finalmente foi feita. Nós ganhamos! Silas teve o que mereceu. Pena de quatro anos", comemora a advogada.