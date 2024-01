Alane analisa jogo de brother: 'Só vejo dando em cima de 90% da casa'

Disputando o 5º Paredão do BBB 24 (Globo), Alane analisou o jogo de Vinicius - com quem ela disputa a berlinda - no Quarto Fada, em conversa com Marcus na tarde de hoje (22).

O que aconteceu

Alane disse que só vê o brother dando em cima de outras pessoas. "Vinicius.. não vejo ele fazendo nada. Vejo ele dando em cima de 90% das pessoas que tão na casa".