Wanessa nega rompimento com brothers: 'Não sou pessoa que cancela agressor'

Wanessa Camargo voltou a negar se afastar de brothers como Rodriguinho, que tiveram falas problemáticas no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Yasmin Brunet e Wanessa conversaram outra vez sobre Davi, que alertou a modelo sobre sua aproximação com Rodriguinho. Yasmin teme que atitudes do pagodeiro possam afetar como o público vê ela e Wanessa no reality show. No entanto, a cantora disse que não vai abandonar o brother.