Wanessa defende Rodriguinho após Yasmin expor desconfiança: 'História f*da'

Wanessa, porém, saiu em defesa do pagodeiro. "Eu amo o Rodriguinho, mesmo. Ele é um cara com uma história muito f*da. Mas ele tem uma vivência mais madura. Ele não tem paciência pra muita coisa aqui, que ele sabe que é coisa de gente mais... E aí ele brinca".

"Mas a gente tá andando com ele, cara. Você sabe muito bem que ficamos mais tempo com ele. Tenho medo de isso respingar na gente.", insistiu Yasmin. Wanessa retrucou: "Mas você vai parar de andar com uma pessoa porque ela faz uns comentários ruins? Você dá um toque e, quando você não concorda, você fala: 'Não'".

Yasmin citou as falas problemáticas do pagodeiro: "Mas a gente não faz isso com ele. Teve várias outras coisas que a gente não falou nada e tenho medo disso respingar na gente". As sisters, então, concordaram em se afastar de Rodriguinho sempre que ouvirem comentários dos quais discordam.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna Pitel, Nizam e Raquele Resultado final 1 Giovanna Pitel 38,03%

2 Nizam 33,42%

3 Raquele 28,55% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER