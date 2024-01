The Masked Singer surpreende e Louro Mané é o primeiro eliminado de 2024

Como o The Masked Singer evita vazamentos

Uma das novas medidas é proibir que os jurados e participantes usem wi-fi no estúdio. Isso porque os jurados da última temporada tentavam descobrir os mascarados pelo AirDrop, função da Apple que permite compartilhar arquivos com contatos por meio do wi-fi. Eles checavam o AirDrop para ver se algum de seus contatos estava no estúdio no dia da gravação.

Os participantes e jurados também estão proibidos de interagir nas redes sociais antes de os programas serem exibidos. Alguns fãs do programa investigavam se os jurados passavam a seguir alguma celebridade durante as gravações e vice-versa. Agora, só podem seguir uns aos outros após o programa ir ao ar. Se já se seguem, podem manter assim.

Os mascarados ensaiam e gravam disfarçados e têm contato com poucas pessoas da produção. Os competidores ensaiam com o balé totalmente cobertos, inclusive rosto e mãos.

Participantes e jurados ficam em hotéis separados. Apesar de haver um hotel colado no estúdio do programa, no World Trade Center, em São Paulo, apenas o elenco fixo do programa se hospeda por lá. Os mascarados se hospedam em hotéis diferentes pela cidade.