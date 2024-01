Rodriguinho dispara que desiste do BBB 24 se levar o Castigo do Monstro

Rodriguinho afirmou que apertaria botão de desistência no BBB 24 (Globo) caso ganhe o castigo do Monstro. Em conversa com MC Bin Laden, Yasmin Brunet e Pitel, o cantor disse que "não foi para isso" para o programa.

O que aconteceu:

Rodriguinho respondeu a um comentário de Pitel, que afirmou que o brother desistiria do jogo ao reecber o castigo do Monstro. MC Bin Laden disse que Davi estava mirando nos camarotes da casa para tal castigo.