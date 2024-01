'Fama é como uma droga': Por onde anda o Homem-Berinjela, do Pânico na TV?

Assim, o roteirista seguiu trabalhando na produção do Pânico da TV, mas também passou a conciliar o tempo com gravações do personagem Homem-Berinjela nas rua. O retorno financeiro, no entanto, não foi tão alto como muitos imaginam.

No programa eu ganhava R$ 100 por cada gravação que eu fazia, mas rendeu um extra dos merchans. Eu fiz merchan de energético, das cuecas mash e fiz a Preserv Extra, que era a Preserv Extra Large. A Preserv me contratou por um ano e a grana era boa. Era o dobro do que eu ganhava da RedeTV!.

Fabio Embu

Entre os trabalhos de roteirista e de ator, Fabio Embu precisou aprender a lidar com a fama repentina que a exposição lhe deu. "O fator um da fama é que você não é mais livre, não pode fazer o que você quiser. Sempre tem alguém de olho em você", conta.

Pelas ruas de São Paulo, Fabio Embu era quase sempre parado por fãs do trabalho na RedeTV!. Inicialmente, ele sentia vergonha do personagem, mas após uma criança se fantasiar de Homem-Berinjela para uma festa, ele decidiu abraçar a ideia. "Não estava fazendo mal para ninguém, ofendendo ninguém e estava ganhando o meu dinheiro, então fiz as pazes com a fama. Mas eu comecei a pirar em cima disso", detalha.

Com o sucesso, o jornalista buscou novas oportunidades dentro do Pânico na TV por sonhar em ser ator. Entretanto, a falta de espaço o deixou desanimado e a popularidade começou a diminuir, já que da metade de 2007 em diante o Homem-Berinjela passou a aparecer pouco na atração. Assim, ele decidiu buscar nova chance no mercado.