Mulher de Rodriguinho após críticas: 'Se falar tudo o que penso, vou presa'

A influenciadora Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, desabafou nas redes sociais após o cantor sofrer críticas por seu comportamento no BBB 24.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bruna usou o Stories para se pronunciar sobre as críticas contra Rodriguinho. Para parte do público, o cantor desrespeita artistas convidados ao ficar sentado em todos os shows das festas no programa.