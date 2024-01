Michel analisa possível eliminação de brother no BBB 24: 'É uma resposta'

Michel especulou sobre a eliminação do Paredão deste domingo (21) no BBB 24 (Globo). Na análise do professor, a possível saída de um brother será uma resposta para os participantes que ficarem.

O que aconteceu

Michel conversou com Marcus Vinicius enquanto ambos cumpriam o Castigo do Anjo. Eles especularam sobre o Paredão formado por Giovanna Pitel, Nizam e Raquele.