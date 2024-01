Luisa Mell faz rara aparição com o namorado em show de Jão em SP

Luisa Mell, 45, marcou presença no primeiro show de Jão da Super Turnê no Allianz Parque, em São Paulo, ao lado do namorado Cadu Di Giacomo.

O que aconteceu

A ativista defensora dos animais é reservada e não costuma fazer posts nas redes sociais ou ir a eventos ao lado de Cadu. No Allianz Parque, o casal esbanjou simpatia e posou juntos para fotos.

A equipe do Penetra, de Splash, flagou a artista no maior clima de romance com o namorado. Ela trocou beijos apaixonados e curtiu o show abraçada com o companheiro.