Leandro Hassum detona Rodriguinho em festas do BBB 24: 'Cara de bunda'

Leandro Hassum detonou as atitudes de Rodriguinho durante as festas do BBB 24 (Globo). De acordo com o ator, o cantor fica apenas sentado com "cara de bunda" e não respeita os artistas convidados.

O que aconteceu

Leandro Hassum participou do Mesacast do BBB 24 desta sexta (19). Ele comentou sobre a atual edição do programa ao lado de Jojo Todynho, Guto TV e da ex-participante Thalyta.