Juninho revela voto e opina sobre sister no BBB: 'Se bater no Paredão, sai'

Para o brother, Giovanna não é forte no jogo. "Eu quero testar a fé dela legal. A Giovanna não é forte, ela só está dando sorte com quem ela vai no Paredão", disse o motoboy ao ser questionado por Fernanda.

Mais tarde, Vinicius analisou os participantes que mais "vacilaram" no BBB 24 e criticou Alane. "Nunca vi alguém numa festa perder estaleca, tanto assim", pontuou.

Juninho concordou com o brother e alertou. "Eu tenho certeza que Alane, se bater no Paredão, sai. Na hora de bater no Paredão, ela sai. Ela vacila o tempo todo."

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna Pitel, Nizam e Raquele Resultado final 1 Giovanna Pitel 38,03%

2 Nizam 33,42%

3 Raquele 28,55% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

