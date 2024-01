Vinicius se revolta com grupo do BBB 24: 'Não gosto de mentiroso'

Vinicius desabafou com MC Bin Laden e Fernanda antes da festa do BBB 24 (Globo). De acordo com ele, as sisters do quarto Magia estão em sua mira no jogo.

O que aconteceu:

O atleta começou a desabafar sobre seus adversários no jogo, do quarto Fada, após saber que Marcus disse que irá colocar um membro do grupo Camarote no Monstro, caso vença a próxima Prova do Anjo.