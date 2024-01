Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e DJ Malboro animam festa do BBB 24

Os brothers vão curtir um grande baile funk na festa de hoje do BBB 24 (Globo). Com a presença de DJ Malboro, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda, a festa desse sábado promete.

O que aconteceu:

DJ Malboro começou a animar os brothers com os funks clássicos, que marcaram as gerações. Logo depois, Valesca e Ttai Quebra Barraco entram no palco para seguir a festa.