Rodriguinho desdenhou da força de Davi no BBB 24 (Globo). O cantor não acredita que o brother seja forte no jogo apesar de ter voltado de dois Paredões.

O que aconteceu

Rodriguinho conversava com Juninho sobre Davi na academia da casa. Os dois debateram sobre o resultado da votação para o quarto Paredão do programa.Rodriguinho desdenha da força de Davi no BBB 24: 'Não acredito ainda'