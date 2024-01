Regis Danese achou que iria morrer após acidente de carro: 'Nova chance'

Emocionado, o artista não escondeu que estar vivo depois do passou é um milagre. "Achei que ia morrer, mas se estou aqui hoje é porque Deus tem algo pra fazer através de mim, e me deu uma nova chance", acrescentou.

Regis, inclusive, relatou que sua fé já o fez testemunhar um outro milagre: a filha Brenda Danese venceu a luta contra a leucemia aos 2 anos e hoje está com 14. "Você quando tem fé, o sobrenatural pode acontecer na sua vida. Basta você crer. Tenha fé que você vai viver grandes milagres", finalizou.

O acidente

Em agosto de 2023, Regis Danese sofreu um acidente de carro a caminho de Ceres (GO), para um show. Ele gravou um vídeo logo após a batida, já na ambulância, com sangue no rosto.

"Acabei de sofrer um acidente a caminho de um show. Estou sendo atendido. O carro arrebentou tudo. Orem por mim. Muita dor no abdome, meu irmão estava ao meu lado e não aconteceu nada. Deus é bom", disse, na época.

Para Splash, a assessoria do cantor informou detalhes do acidente. "O cantor Régis Danese seguia com seu irmão, Daniel, de Goiânia para Ceres onde faria um show na cidade. No caminho, na Rodovia BR153, por volta das 18h30, Régis, que estava no volante, foi surpreendido por um caminhão que colidiu de frente com sua caminhonete. O socorro veio da Equipe do Pedágio e o mesmo foi direcionado para o hospital, que fica 50 km de Ceres. Neste momento, Regis passa por exames e seu irmão Daniel não teve nenhum ferimento grave".