Tragédia nos Andes: a história por trás do bilhete que salvou sobreviventes

Sergio Catalán, um condutor de mulas chileno que recebeu o bilhete que salvaria a vida dos sobreviventes do acidente.

No entanto, a aproximação imediata deles não foi possível, já que Canessa e Parrado estavam do outro lado do riacho. Apesar de não ser largo, a corrente era rápida e impedia a passagem. Por causa do barulho do riacho, Catalán não conseguia ouvir o que os sobreviventes tentavam falar.

Então, o condutor de mulas buscou papel e caneta. Os sobreviventes não tinham como escrever, segundo Catalán disse em uma entrevista em 2011. Foi quando ele providenciou as duas coisas e entregou na outra borda do riacho, para entender o que estava acontecendo.

Parrado escreveu o bilhete, o amarrou em uma pedra e arremessou para Catalán do outro lado do rio. Nele, o sobrevivente contou do acidente, da existência de outros sobreviventes e pediu ajuda.

Venho de um avião que caiu nas montanhas. Eu sou uruguaio. Estamos caminhando há 10 dias. Eu tenho um amigo ferido lá em cima. 14 pessoas ficaram feridas no avião. Temos que sair daqui rápido e não sabemos como. Não temos comida. Estamos fracos. Quando vão nos buscar lá em cima? Por favor, não podemos nem andar. Onde estamos?

Bilhete enviado por Parrado

Catalán leu a mensagem e disse que ia buscar ajuda. Ele viajou por dez horas a cavalo, em um trecho de 120 km, até entregar o bilhete aos Carabineros da cidade de Puente Negro, no Chile.