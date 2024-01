Matteus e Deniziane trocam carícias no Quarto do Líder: 'Cama perigosa'

De conchinha debaixo do edredom, os dois trocaram carícias. Matteus chegou a beijar o pescoço de Deniziane para provocar a sister.

A fisioterapeuta riu da situação. "Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me dá forças", disse.

Matteus se divertiu com a reação da sister. "Respiramos, contamos até dez...Ai, ai. Essa cama aqui é perigosa", completou o Líder.

Deniziane ainda perguntou se era o último dia de Matteus como Líder. Ela sugeriu trazer outra pessoa para dormir com eles para evitar a tentação.

O estudante continuou brincando com a situação. "No meio ainda, cheio de almofadas. Eu com umas três calças. Parei, parei, estou brincando...Ai, ai, ai, respira. Nem sei o que eu vou falar no Raio-X", completou.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna Pitel, Nizam e Raquele Giovanna Pitel Divulgação/Globo Nizam Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER