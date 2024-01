'A gente se perdeu': Pasquim admite final confuso de 'Kubanacan' há 20 anos

Se você perdesse um capítulo, já não sabia mais o que estava acontecendo no capítulo seguinte, porque o personagem ia para muitos cenários. Chegou um momento na novela que eu já não sabia mais onde eu estava, para onde eu ia, para onde eu voltava. Era complicado.

Marcos Pasquim

Final da novela surpreendeu ator. "Eu tinha que prestar muita atenção para não me perder. [...] O personagem vinha do futuro. Aí a gente se perdeu. Eu já não sabia mais nem quem eu era. Achei genial, sabe? Achei à frente do tempo", completou Pasquim.

Marcos Palmeira e Danielle Winits em "Kubanacan" Imagem: Globo/João Miguel Júnior

Protagonizar novela foi "cansativo", segundo Pasquim. "Era muito verborrágica e corporal ao mesmo tempo. Uma comédia de situação. Eram vários personagens e todos eles brigavam muito, corriam muito, falavam muito. Foi um ano de trabalho só fazendo e pensando na novela. Eu respirava, comia e só pensava em 'Kubanacan'."

Novela de Carlos Lombardi envolve viagens no tempo, golpe de estado e protagonista que perdeu a memória. Pasquim chegou a interpretar cinco personagens para contar a história de Esteban, que surgiu no mar e sem memória em Kubanacan — Ilha do Caribe que contava com duas cidades principais: Santiago, região de pescadores, e La Bendita, centro urbano.

Esteban se apaixonou por Marisol (Danielle Winits) no início da trama. Após uma passagem de tempo, o personagem é perseguido por seu passado e, durante sua fuga, conhece Lola (Adriana Esteves) — personagem que o ajuda a buscar informações sobre o seu passado.