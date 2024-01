Leidy Elin critica decisão de Matteus sobre Paredão no BBB 24: 'Sabonetou'

Leidy Elin criticou a decisão de Matteus de não indicar Davi no quarto Paredão do BBB 24. Ela conversou sobre a escolha com Marcus Vinicius.

O que aconteceu

Após empate entre Davi e Raquele na votação, o Líder optou por mandar a estudante para a berlinda. A decisão causou irritação em Leidy Elin, já que Matteus teve atrito com o brother em outro momento.