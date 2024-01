Jão estreia Superturnê com Allianz Parque lotado em São Paulo; saiba tudo

Público canta junto com Jão no Allianz Parque Imagem: Bruna Bento/Splash

A estrutura é digna de grandes turnês gringas que passaram pelo Brasil no ano passado - as pulseiras, por exemplo, também foram usadas por artistas como Coldplay e The Weeknd. As expectativas, então, estavam altas - até as do próprio Jão.

Jão leva fãs ao delírio em São Paulo Imagem: Bruna Bento/Splash

"Essa é uma conquista muito grande da minha carreira, mas também é uma conquista nossa", disse o cantor durante o primeiro ato do show. "Se você nunca se sentiu pertencente a algo, eu espero que hoje você olhe pras pessoas ao seu lado e se sinta em casa. Eu me sinto em casa com vocês."

A chuva ainda caía forte sobre as capas de chuva do público, que, nos setores de pista e pista premium, não tem muitos lugares cobertos onde se proteger. Mas isso não impediu que os fãs se animassem e cantassem juntos todas as faixas do cantor.

Jão estreia sua Superturnê sob chuva intensa Imagem: Bruna Bento/Splash

O setlist foi majoritariamente formado por faixas de Super (incluindo seis faixas que foram tocadas ao vivo pela primeira vez: "Gameboy", "Rádio", "Locadora", "Se o Problema Era Você, Por Que Doeu em Mim?", "São Paulo, 2015" e "Super"), que foi apresentado na íntegra.