Jão leva grande dragão branco ao palco da turnê que começa hoje; veja fotos

Quem ficar de fora poderá assistir à apresentação de domingo, que será transmitida no Multishow, a partir das 20h.

De acordo com as fotos enviadas pela produtora da turnê, a 30e, com exclusividade para o Splash, a Superturnê contará com grandes estruturas: uma passarela em formato de quadrado, um dragão branco gigante no palco, telões grandiosos, muitas luzes e efeitos especiais.

Grandioso: dragão branco se destaca em cenário do palco da Superturnê, do Jão Imagem: 30e/Divulgação

Divulgação do álbum Super, lançado por Jão em agosto de 2023, a turnê é também o encerramento do ciclo de quatro álbuns que o cantor lançou ao longo de sua carreira.

Segundo o artista, que escreveu uma carta sobre o lançamento do disco no ano passado, cada um de seus álbuns representa um elemento da natureza (água, ar, terra e fogo), e a Superturnê será uma viagem por cada um deles.

Nas redes sociais, a turnê está sendo discutida pelos fãs de Jão há meses. Diversos vídeos no TikTok sugerem looks para usar nos shows e falam sobre a grande estrutura do palco; já os comentários no Instagram do cantor especulam sobre as músicas que farão parte da sua nova setlist.