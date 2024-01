Irmão de Marília Mendonça detona 'cover oficial' da cantora: 'Imitação'

Nos comentários, os seguidores demonstraram apoio ao irmão da cantora. "O oficial é como se vocês da família e a equipe tivessem a tornado a única com permissão para representá-la. Ela tá lucrando com a imagem da Marília. Isso é juridicamente aceito?", questionou um. "Faz algo João, ninguém aguenta mais essa daí", escreveu outro. "Só vocês pra acabar com essa palhaçada. Tá longe de ser homenagem" disse um terceiro.

Posteriormente, Lorena rebateu o irmão de Marília Mendonça. Nos stories do Instagram, ela postou a definição de cover e destacou que, não necessariamente, precisa ter semelhança física com a artista homenageada. "Cover é aquele que naturalmente não precisa se parecer com o artista, mas com uma boa caracterização, maquiagem, produção e trejeitos".