'Fuzuê': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 22 a 27/01

César fica perturbado com a lembrança de seu acidente. Heitor e Fiel não se conformam com a volta de Pascoal. Luna conta para Cecília e Miguel que conversou com César sobre o acidente. Lampião se anima com a carta de Mercedes. César tira satisfações com Pascoal. Jefinho e Selena são entrevistados por Alícia. Cláudio confronta Heitor. Tonico consegue um trabalho de modelo para Soraya. Caíto fica mexido com Vitor. Preciosa implica com Luna ao vê-la abraçada com Julião. Soraya reclama de Francisco para Gláucia. Mercedes estranha quando Lampião a procura. Rejane e Bebel cuidam de Maria. Rui afirma a César que também é inimigo de Pascoal. Alícia flagra Preciosa e Julião muito próximos.

Terça-feira, 23 de janeiro

Preciosa e Julião tentam se explicar para Alícia. Rui aconselha César sobre Pascoal. Alícia conta para Luna o flagra que deu em Preciosa e Julião. Lampião convence Mercedes a lhe dar aulas de francês. Preciosa e César reclamam que Bernardo queira fazer sua festa de aniversário na Fuzuê. Bebel chama Miguel para ser o assessor jurídico da joalheria, e César se revolta. Merreca incentiva Soraya em seu novo trabalho. Preciosa e César iniciam a parceria na criação da nova coleção de joias. Julião ajuda Luna a organizar o ateliê na Fuzuê. Nero parabeniza Miguel pelo novo escritório. Passam-se alguns dias. Maria recebe o resultado da biópsia. Vieira questiona Pascoal sobre o acesso a sua conta no paraíso fiscal. César descobre que Maria foi roubada.

Quarta-feira, 24 de janeiro

César fica intrigado com a descoberta sobre a fortuna de Maria. Pascoal desconfia do questionamento de Vieira. Maria decide contar a verdade para Luna. César diz a Julião que foi Pascoal quem roubou o dinheiro de Maria. César procura Pascoal. Rejane convence Maria a encontrar com Luna na Fuzuê. Luna percebe a troca de olhares entre Miguel e Maria. Maria afirma a Nero, Bebel e Miguel que contará para Luna sobre sua doença. Soraya termina com Francisco. Tonico e Jefinho descobrem a mentira de Selena. César decide descobrir se Maria e Luna sabem que foram roubadas. Pascoal elege Vânia como sua pessoa de confiança. César ouve Maria falar com Rejane sobre sua doença.

Quinta-feira, 25 de janeiro