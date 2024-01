Fãs investem no figurino para ver estreia da turnê do Jão; veja os looks

Chapéu é peça quase obrigatória entre os fãs do cantor Jão Imagem: Bruna Bento/Splash

A predominância de cor era a vermelha, e motivos de estrelas e chapéus de cowboy eram comuns - todos temas presentes na identidade visual do disco Super, que inspirou a turnê. As bandeiras LGBTQIA+ e do orgulho bissexual apareceram muito, afinal Jão se declarou bissexual em 2021 e, em seus discos, há músicas dedicadas a homens e mulheres. Veja no Instagram do Splash UOL alguns desses looks:

Muitos fãs também levavam leques para suportar o calor, como a estudante Isabela Veríssimo, de 19 anos, que chegou na fila às 14h. "Sou fã do Jão desde o Anti-Herói e já vi o show dele no The Town, mas estou muito ansiosa por esse", disse.