Enquete UOL BBB 24: Parcial aponta favoritismo de brother em repescagem

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 (Globo) e deixou uma "vaga" no reality. Caso a produção decida fazer uma repescagem para trazer um dos eliminados de volta, um brother desponta como favorito do público.

Na última parcial do UOL, às 14hX, Pizane aparecia como o mais votado pelo público para voltar para o BBB 24.