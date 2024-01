Elas por Elas: Qual o segredo por trás do nascimento de Giovanni?

Na novela das seis da Globo, "Elas por Elas", o mistério sobre a origem do protagonista Giovanni (Filipe Bragança) atinge novos patamares de complexidade. Filho de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano), o rapaz enfrentou recentemente a ameaça de ver seu romance com Ísis (Rayssa Bratillieri) desmoronar, diante da possibilidade de serem irmãos. No entanto, um teste de DNA afastou o temor quando deu negativo.

Troca de bebês

O enredo ganhou uma reviravolta surpreendente no capítulo da última terça-feira (17), quando a enfermeira Miriam (Paula Cohen) visitou a casa de Giovanni após sua alta hospitalar. O idoso Jonas é tomado por um novo susto com a inesperada presença da enfermeira, questionando: "Miriam? O que você está fazendo aqui?".

Apesar da resolução do mistério sobre a relação entre Giovanni e Ísis, a trama ganha contornos ainda mais dramáticos. Miriam, detentora da verdade sobre a origem do rapaz, ressurge na vida de Sérgio (Marcos Caruso) e passa a chantageá-lo em busca de dinheiro.