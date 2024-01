Cantor de 17 anos de Alagoas morre após parada cardiorrespiratória

"A morte de Rodriguinho provocou forte comoção na cidade, pois ele irradiava alegria e era querido por todos. À família e amigos enlutados, prestamos os nossos sinceros sentimentos e o conforto que só Deus poder oferecer neste momento de intensa dor", publicou a prefeitura.

Rodriguinho era uma pessoa com deficiência (PCD) e estava dando os primeiros passos no mundo artístico. Ele chegou a se apresentar no telejornal AL 1, da TV Gazeta, afiliada da Globo, e cantou ao lado de nomes como Mano Walter, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Nathanzinho.

O corpo do jovem artista foi enterrado na cidade do Campo Santo Parque do Agreste, em Palmeira dos Índios, na tarde deste sábado (20).