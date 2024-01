Parcial da Enquete UOL mostra disputa acirrada no 4º Paredão do BBB 24

Veja o que mostra a enquete

Nizam aparece como favorito do público para seguir no programa. Ele conta com 43,49% dos votos para continuar no BBB.

Raquele vem logo em seguida, com uma diferença pequena em relação ao brother. Ela recebeu 40,49% dos votos para seguir no programa.

Giovanna Pitel aparece com a menor porcentagem, e pode ser eliminada do programa. Ela está com 16,02% dos votos.

A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

