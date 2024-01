Alane diz que Nizam não votou nela por estar sendo filmado: 'Ia ficar feio'

Deniziane: "Foi por Deus que a gente não foi nesse Paredão. Mas acho também que a gente não foi porque o grupo de lá se desvinculou um pouco".

Alane: "Querendo ou não, como o Pizane saiu, é um voto a menos na gente. E o Nizam saindo também. Não sei se ele votaria em mim, mas no nosso grupo. Ontem estava falando com a Wanessa, e ela: 'Você votou com o coração e quebrou um coração, né?'. Eu falei: 'É, mas escolhi me salvar do Paredão'. Ela falou: 'Ele [Nizam] já tinha falado que não ia votar em ti, que tinha pensado em votar em ti, e depois mudou de ideia'. Mas talvez até eles estejam sendo ingênuos, sabe? Se o Nizam sair, talvez eles percebam".

Deniziane: "Ele pensou em votar".

Alane: "Pois é, ele pensou em votar. Eu acho que ele não votou porque está sendo filmado, sabe? Ele sabe que ia ficar feio pra ele. Mas, em outra situação, não ia ser 'ai, meus princípios!'. Não. Ele ia votar. 'Ai, você me deu uma facada'. Pelo amor de Deus!".

Deniziane: "Ele é manipulador".

Alane, então, ironizou o brother, que pediu que ela o defendesse no Raio-X após saber ter sido alvo dela.